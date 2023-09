Calcio, serie D/ Campobasso- R. Monterotondo 3-1

Campobasso

Esposito, Pontillo, Bonacchi, Tordella, Gonzalez, Mengani, Maldonado, Ricamato, Di Nardo, Corvino, Ripa. All Mosconi.

R. Monterotondo

Simonato, Manca, Cuccioletta, Calisto, Gianni, Albanesi, Amore, Meladandri, Riosa,

Pasqui, Malvestuto.All Polverini.

Arbitro: Palma di Napoli.

Marcatori: al 5′ Di Nardo, al 45′ Gonzalez, al 60′ Amore rig, 69′ Corvino. Spettatori circa 3000.

Al 3′ punizione per i laziali la batte Amore ma la palla termina fuori. Al 5′, azione dei rossoblù, palla a Di Nardo che tira e segna 1-0 per i locali. Al 14′, azione in area avversaria e Corvino resta a terra: è rigore ma l’arbitro fra le proteste del pubblico fa cenno di proseguire. Al 20′, azione

degli ospiti e Pasqui tira fuori da buona posizione, al 25′ escono Ripa e Pontillo ed entrano Lombari e Ioio per i locali. Al 35′, gran tiro di Riosa ma la palla termina fuori, al 45′, mischia in area degli ospiti e Gonzalez realizza il 2-0 con un tiro non forte ma preciso. Finisce cosi, il primo tempo con i locali che vanno al riposo in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, al 60′, fallo di Ioio su Amore in area e il direttore di gara assegna il rigore ai laziali, lo batte Amore che realizza il 2-1 in favore dei rossoblù. Al 69′, azione di Corvino che con il” cucchiaio” batte il portiere ospite: è il 3-1 per i molisani.

Al 80′ , Lombari fa partire un gran tiro che si stampa sulla traversa.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblù che hanno giocato una bella partita e alla fine hanno meritato gli applausi del folto pubblico.

Arnaldo Angiolillo