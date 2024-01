Calcio, serie D/Campobasso- Matese 2-0

Campobasso

Esposito, Pacillo, Bonacchi, Mengani, Di Filippo, Nonni, Maldonado, Grandis, Di Nardo, Lambiase, Persichini. All Pergolizzi.

Matese

Rinaldini, Filosa, Lesi, Russo, Gagliardini, Cassese, Passewe, Ricamato, Galesio, Langellotti, Manfrellotti.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido. Marcatori: al 53′ Maldonado, al 80′ Di Nardo.

Spettatori circa 2000 , giornata freddissima.

Nel Campobasso gioca Lambiase arrivato in settimana, al 5′ tiro di Russo ma la palla termina fuori. Al 15′, azione dei rossoblu, colpo di testa di Di Nardo ma la sfera finisce fuori di poco. Al 20′, tiro di Cassese ma Esposito blocca la palla, al 30′ tiro di Langellotti ma il portiere di casa respinge in angolo. Al 33′, Galesio commette un brutto fallo su Nonni e l’arbitro lo espelle , la squadra ospite resta così in dieci uomini. Al 44′ , tiro di Ricamato ma Esposito blocca la minaccia.

Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre ferme sullo 0-0.

Nel secondo tempo, al 53′ punizione per i rossoblu, la batte Maldonado che batte Rinaldini: è 1-0 per i locali. Al 70′, colpo di testa di Manfrellotti ma Esposito devia di pugno. Al 80′ , azione del Campobasso e Di Nardo tutto solo realizza il 2-0 per i padroni di casa.

Finisce cosi, la partita con i rossoblu che adesso sono sempre più saldamente in testa alla classifica. Il Termoli, ha vinto con l’Atl. Ascoli 2-1 mentre il Vastogirardi ha perso a Sora per 1-0.

Arnaldo Angiolillo