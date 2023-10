Calcio, serie D/ Campobasso- L’Aquila 2-3

Campobasso

Esposito, Gonzales, Bonacchi, Tordella, Nonni, Mengani, Maldonado, Ricamato, Di Nardo, Corvino, Lombari. All. Mosconi.

L’Aquila

Michielin , Ouali, Brunetti, Cassese, Angiulli, Galesio, Banegas, Bacioterracino, Mantini,

Tavoni, Belardinelli. All. Epifani.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia.

Marcatori:: al 16′ Ricamato, al 22′ Banegas, al 24′ Gonzales, al 62′ Galesio e al 65′ Ouali.

Spettatori circa 3000 di cui 200 venuti dall’ Aquila.

La partita comincia con i locali in attacco e al 5′ Maldonado tira fuori. Al 16′, angolo di Corvino e Ricamato di testa segna 1-0 per i padroni di casa. Al 22′ azione degli ospiti e Banegas batte Esposito con un gran tiro: è 1-1. Al 24 ‘ Gonzales su angolo di Corvino segna il 2-1 approfittando di una ” papera” del portiere abruzzese. Al 35’ tiro di Di Nardo ma la palla finisce fuori. Finisce cosi, il primo tempo con i locali in vantaggio per 2-1.

Nel secondo tempo al 62′ gli ospiti pareggiano con Galesio; il giocatore sembra in fuorigioco ma l’arbitro assegna la rete. Al 65′ Ouali realizza il 3-2, in tre minuti è ribaltato il risultato. I giocatori dell’Aquila si buttano a terra per far passare i minuti e l’arbitro (pessima la direzione della terna arbitrale) non fa nulla per ostacolarli.

Finisce cosi, la partita con la sconfitta dei molisani, che domenica giocheranno a Roma contro il Roma City.

Arnaldo Angiolillo