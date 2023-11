Calcio, serie D/ Campobasso- Fossembronese 2-1

Campobasso

Esposito, Gonzalez, Bonacchi, Nonni, Rasi, Mengani, Maldonado, Abonckelet, Serra, Di Nardo, Lombari. All Pergolizzi.

Fossembronese

Marcantognini, Camilloni, Calvosa, Bucchi, Urso, Rovinelli, Pandolfi, Conti, Battisti, Bio, Palazzi. All Fucili.

Arbitro: Mascolo di Castellamare di Stabia. marcatori: al 62′ Nonni, al 75′ Rasi , al 94′ Conti rig.

espulso Maldonado al 72′ per doppia ammonizione. Spettatori circa 2000.

Corvino in settimana ha rescisso il contratto con i rossoblu adesso a dicembre arriverà una nuova punta.

Al 5′ azione degli ospiti ma Nonni mette fuori, al 15′ tiro di Palazzi ma Esposito blocca la palla, bella squadra quella marchigiana che è la rivelazione di questo inizio torneo. Al 33′, Lombari tira ma il portiere ‘ospite respinge la minaccia, al 42’ tiro di Rasi fuori di poco. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, al 50′, lancio di Nonni per Rasi ma la sfera termina fuori. Al 62′, azione dei locali e Nonni segna: 1-0 per i rossoblù, al 72′ , espulso Maldonado per doppia ammonizione , padroni di casa che restano in 10 uomini. Al 75′ , raddoppio dei molisani con Rasi: è 2-0 in favore della squadra di Pergolizzi. Al 94′, il direttore di gara assegna un rigore ai marchigiani perun fallo molto dubbio in area; lo batte Conti che realizza il 2-1. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei molisani che mercoledì giocheranno a Vastogirardi il recupero.

Per quanto riguarda le altre due molisane che militano nel girone , il Vastogirardi ha pareggiato 2-2 con il Matese, mentre il Termoli ha perso 1-0 contro il Riccione in casa, continua il periodo nero dei giallorossi.

Arnaldo Angiolillo