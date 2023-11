Calcio, serie D/ Campobasso- Fano 1-0

Campobasso

Esposito, Gonzalez, Bonacchi, Nonni, Pontillo, Tordella, Maldonado, Abonckelet,

Di Nardo, Corvino, Lombari. All Pergolizzi.

Fano

Viscovo, Pensalfini, Riggioni, Urbinati, mancini, Tomassini, Antonioni, Gonzalez,

Padovani, Tenkorang, Roberti. All Scorsini.

Arbitro: Giudice di Frosinone. Marcatore: al 33′ Di Nardo.

Osservato un minuto di silenzio prima della gara per le vittime in Toscana.

Al 5′ azione dei locali e Corvino tira fuori. Al 15′, Maldonado tira ma la palla finisce fuori, i rossoblù attaccano alla ricerca della rete e al 24′ ci prova Pontillo ma la sfera viene bloccata da Viscovo. Al 33′, locali in vantaggio: Tordella dal fondo crossa e Di Nardo batte di testa il portiere ospite: è 1-0 per i padroni di casa. Al 40′, azione del Fano con Padovani che tira ma Esposito blocca la palla. Finisce cosi la prima frazione di gioco con i rossoblù in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 50′, Di Nardo manda fuori da buona posizione. Al 65,’ ci prova Tenkorang, fratello del giocatore ex rossoblù ma la sfera termina alta, al 75′ , Nonni respinge la palla colpisce Maldonado e termina a Tenkorang che tira fuori. Pergolizzi, fa uscire Corvino , Maldonado e Di Nardo e fa entrare : Ricamato, Abreu e Rasi. Al 88′ , Pontillo salva sulla linea di porta.

Finisce così la partita con la vittoria dei rossoblù , una vittoria sofferta ma meritata; nel derby tra Termoli e Vastogirardi hanno vinto gli altomolisani per 2-0 in casa degli adriatici contestati a fine gara dai propri sostenitori .

Arnaldo Angiolillo