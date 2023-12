Calcio, serie D/ Campobasso- Chieti 1-0

Campobasso

Esposito, Di Filippo, Bonacchi, Nonni, Pacillo, Mengani, Maldonado, Grandis, Serra, Persichini, Di Nardo. All Pergolizzi.

Chieti

Serra, Canale, Postiglione, Conson, Mercuri, Caterino, Forgione, Gatto, Masawoud,

Fall, Salvatore. All Chianese.

Arbitro: Teghille di Collegno. Marcatore al 23′ Grandis.

Il Campobasso , ha acquistato altri tre giocatori: Di Filippo ex Pineto, il greco Chrisovergis dalla Pistoiese e De Cerchio ex Matelica. Al 5′, azione degli ospiti ma Forgione tira fuori, al 15′ tiro di Mengani fuori, al 23′, lancio di Mengani per Grandis che tira e segna: 1-0 per i locali, gran giocatore Grandis. Al 30′ ancora Grandis lancia Di Nardo tutto solo ma la conclusione è sbagliata. Al 38′ punizione di Maldonado e palla sulla traversa. Finisce cosi, il primo tempo con i rossoblù in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 55′ ci prova Canale ma la sfera finisce fuori, al 70′ atterrato Di Nardo in area ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Al 85′ tiro di Persichini ma la sfera termina fuori.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblù che sono primi in classifica e mercoledi si gioca a Termoli.

Le altre due molisane del girone, il Vastogirardi e il Termoli: gli altomolisani hanno pareggiato 0-0 a Tivoli mentre il Termoli ha perso 3-2 a l’Aquila.

Arnaldo Angiolillo