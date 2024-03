Calcio, serie D/ Campobasso- Avezzano 2-1

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Di Filippo, Parisi, Gonzalez, Grandis, Maldonado, Serra, Di Nardo,

Coquin, Lombari. All Pergolizzi.

Avezzano

Brusca, Ferran, Roberti, Tonkara, Marzullo, De Silvestro, Filippini, Ferrante,Mascella,

Forte, Damceski. All. Ferazzoli.

Arbitro: Dini di Citta’ di Castello. Marcatori: al 14′ e 76′ Di Nardo al 21′ Roberti.

Spettatori circa 3500.

Ivan Martinez , classe 2003 portiere è stato tesserato dai rossoblu, il ragazzo si allenava con i molisani da un po’ di tempo. Al 5′, azione dei locali, Lombari cade in area ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Al 13′, colpo di testa di Di Filippo ma la palla termina fuori. Al 14′, Di Nardo fa partire un gran tiro che batte Brusca: è 1-0 in favore dei molisani. Al 20′, De Silvestro tutto solo con Esposito tira e la palla colpisce il palo e termina fuori.

Al 21′, lancio di Filippini per Roberti che tira e batte Esposito è 1-1 . Al 33′, tiro di Maldonado ma la sfera finisce fuori, al 42′, tiro di Coquin, la palla colpisce un avversario e termina fuori; e’ angolo ma il direttore di gara non lo concede. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo,al 50′, tiro di Maldonado ma la sfera finisce a lato, al 60′ esce Coquin ed entra Abonckelet per i locali, al 76′, lancio di Bonacchi per Di Nardo che realizza il 2-1 in favore del Campobasso. Al 85′, esce Di Nardo per lui tanti applausi dal pubblico , oggi sicuramente il migliore dei suoi, ed entra Rasi.

Finisce cosi, la gara con la vittoria dei locali ma l’Avezzano ha giocato un’ottima partita.

Il Vastogirardi ha perso a Chieti 2-1 mentre il Termoli è stato sconfitto dalla Sambenedettese 2-1 in casa.

Arnaldo Angiolillo