Calcio, serie D/ Avezzano- Campobasso 2-1

Avezzano

Cultraro, De Lorenzo, Ferrani, Pertosa, Forte, Costa Ferreira, Verna, Marzullo, Senesi, Rotondi, Orsolini.

All Ferazzoli.

Campobasso

Esposito, Gonzalez, Bonacchi, Nonni, Pontillo, Mengani, Maldonado, Ricamato, Di Nardo, Abonckelet, Lombari. All Pergolizzi.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure. Marcatori al 20′ Abonckelet, al 37′ Senesi al 70′ Forte.

Spettatori circa 800 di cui 200 venuti da Campobasso.

Sconfitta dei rossoblù dopo 4 risultati utili, sotto una pioggia battente che è caduta per tutta la partita. Al 5′ azione di Ricamato che tira fuori, al 20′ angolo per gli ospiti, lo batte Maldonado e Abonckelet realizza 1-0 per i molisani. Al 36′, tiro di Costa Ferreira ma Esposito manda in angolo, al 37′ errore difensivo dei rossoblù e Senesi segna 1-1.

Finisce cosi, il primo tempo con le squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo, ospiti in attacco alla ricerca della rete, al 56′, però è l’Avezzano a farsi pericoloso con Pertosa che tira ma Esposito salva il risultato; al 70′, azione dei padroni di casa colpo di testa di Forte che segna il 2-1 per la propria squadra. Al 90′, rossoblù in attacco ma la difesa di casa respinge sulla linea di porta. Finisce cosi, la partita con la vittoria dell’ Avezzano; il Vastogirardi ha vinto 1-0 contro il Chieti mentre il Termoli ha perso 3-1 contro la Sambenedettese.

Arnaldo Angiolillo