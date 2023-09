Calcio, serie D/ Atl. Ascoli – Campobasso 2-2

Atl. Ascoli

Pompei, Cannilloni, Casale, D’Alessandro, Clerici, Marucci, Severini, Olivieri, Traini,

Vecchiarello, Valentino. All Pirozzi.

Campobasso

Esposito, Gonzales, Bonacchi, Nonni, Tordella, Abonckelet, Maldonado, Mengani, Lombari, Di Nardo, Ripa. All Mosconi.

Arbitro: Lacerenza di Barletta.

Marcatori : al 30′ Abonckelet, al 37′ Ripa al 53′ e 60′ Severini.

La partita comincia con i locali in avanti e al 5′ Valentino tira ma Esposito blocca la palla.Al 15′

fallo su Tordella , punizione per gli ospiti ma la sfera termina fuori. Al 30′, rossoblù in vantaggio con Abonckelet che segna: 1-0 in favore degli ospiti Al 37′, ancora molisani in attacco e Ripa realizza il 2-0 per la propria squadra . Finisce cosi il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo con i rossoblù un vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, al 53′, i locali accorciano le distanze con Severini: è 2-1. Al 60′, gran tiro di Severini che batte Esposito e sigla il 2-2, al 82′ , fallo di mano in area marchigiana, sembra rigore ma il direttore di gara fa proseguire.

Finisce cosi, la partita con un pareggio meritato dai locali ma lascia l’amaro in bocca agli ospiti che vincevano 2-0 fino al 53′ minuto. Le altre due molisane hanno perso: il Termoli a Tivoli 2-1 mentre il Vastogirardi a Fossombrone per 2-0.

Arnaldo Angiolillo