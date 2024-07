Sarà ancora a Vinchiaturo, che ha portato fortuna lo scorso anno con la promozione in serie C, il ritiro dei rossoblù. I lupi saranno in ritiro dal 18 al 31 luglio, agli ordini del nuovo mister, Piero Braglia.

Intanto, sul fronte acquisti i dirigenti rossoblù sono in trattative per Santaniello, punta del Foggia e D’Angelo giocatore richiesto dal nuovo allenatore, che lo conosce molto bene; sicure le conferme di Di Nardo, Lombari e Romero.

Arnaldo Angiolillo