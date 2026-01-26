Calcio/Pineto – Campobasso: 1-0

Pineto/Tonti, Ienco, Postiglione, Germinario, D’Andrea, Gagliardi, Lombardi, Borsoi, Vigliotti,Frare, Pellegrino. All Tisci.

Campobasso/Tantalocchi, Papini, Celesia, Martina, Lancini, Brunet, Pierno, Gargiulo, Magnaghi, Gala, Bifulco. All Zauri.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Marcatore al 21 D’Andrea rig.

Espulso al 33 Tantalocchi per fallo da ultimo uomo.

Spettatori 1042 di cui 488 di Campobasso.

La partita comincia alle 17.40 per un problema al FVS.

Nel Campobasso gioca Magnaghi al posto di Padula. Al 5 ,azione degli ospiti , Magnaghi tira ma Tonti blocca la palla. Al 15, brunet perde la sfera, Lombardi lancia D’andrea che calcia alto. Al 21, Germinario tutto solo in area la difesa rossoblu va in affanno e Pierno atterra il giocatore, e’ rigore lo batte D’andrea che segna 1-0 per i locali.Al 33, Tantalocchi travolge Vigliotti e l’arbitro lo espelle il Campobasso resta in 10 uomini, al suo posto entra Rizzo.Al 45 , viene ammonito Zauri per proteste. Finisce cosi, il primo tempo , con il Pineto in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, escono Magnaghi e lancini ed entrano Di Livio e Salines.Al 60, Gala supera 3 avversarie lancia Martina ma Germinario lo anticipa. Partita non bella in questo secondo tempo, e molisani che sembrano nervosi.Al 75, tiro di Vigliotti fuori, al 85, ci prova Martina ma la sfera finisce alta. Finisce cosi, la partita con la vittoria del Pineto, nei rossoblu ha esordito Salines acquistato giovedi , adesso bisogna essere concentrati contro il Pontedera che scendera’ la prossima gara al “Molinari”. ( foto di repertorio)

Arnaldo Angiolillo