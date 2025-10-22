Calcio/Juventus next gen- campobasso 0-1

Campobasso/Scaglia S, Puczka, Owusu, Deme, Fatiganti, Brugarello, Scaglia F, Turicchia, Vacca, Perotti, Okoro. All Brambilla.

Campobasso/Tantalocchi, Celesia, Cristallo, Lancini, Martina, Brunet, Di Livio, Gargiulo, Padula, Serra , Lombari. All Zauri.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Marcatore al 94 Gala.

Giornata nuvolosa.

Si gioca al “Moccagatta ” di Alessandria. I tifosi rossoblu sono in sciopero per protestare contro le seconde squadre delle societa’ di serie A. Al 5, azione degli ospiti ma Di Livio si fa anticipare da Deme. Al 20, tiro di Fatiganti ma la palla finisce fuori. Al 30, azione dei rossoblu ma Padula calcia fuori. Al 38, azione dei bianconeri ma Celesia riesce a respingere. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, Campobasso piu’ determinato , la squadra di Zauri gioca bene e vuole vincere. Al 60, tiro di lancini ma Scaglia S blocca la sfera. Al 70, escono Serra e Lombari ed entrano Gala e Parisi al loro posto.Al 78, gran tiro di Gala e il portiere di casa compie un grosso intervento. Al 85, esce Padula , buona la sua partita ed entra Magnaghi. Al 94, in pieno recupero, Gala fa partire un tiro cross che batte il portiere juventino e’ 1-0 per i molisani. Finisce cosi, la partita vittoria meritata per i lupi che riscattano il passo falso di domenica scorsa in casa e guardano con ottimismo al futuro.

Arnaldo Angiolillo