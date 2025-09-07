Calcio/Carpi – Campobasso 2-2

Carpi: Sorzi,Zagnon,Lombardi,Rossini,Cecotti, Figoli,Rigo,Rosetti,Cortesi,Stanzani,Gerbi. All. Cassani.
Campobasso: Tantalocchi,Parisi ,Papini, Lancini,Pierno,Brunet,Di Livio,Gala,Padula,Leonetti,Bifulco. All :Zauri.
Arbitro :Castellano di Nichelino.
Marcatori: al 46° Leonetti,al 68° Padula,al 76 Rossini,al 80 Cortesi.
Giornata calda.
Espulso al 55° Brunet.
La partita comincia con mezz’ora di ritardo, perchè ci sono problemi al FVS,il Var della serie C.
Al 5° azione del Carpi,un giocatore di casa resta a terra, ma l’arbitro fa cenno di proseguire.
Al 15° azione degli ospiti,ma la difesa emiliana respinge la minaccia. Al 25 tiro di Padula,ma la palla termia fuori,al 35° azione dei locali, ma Cortesi calcia fuori. Al 42° ancora il Carpi in avanti,ma Cecotti non arriva in tempo. Finisce cosi’ il primo tempo,sul risultato di 0-0.
Nel secondo tempo,al 46°,azione dei rossoblu,tiro di Leonetti e la palla finisce sotto la traversa,è 1-0 per gli ospiti. Al 55° viene espulso Brunet per un brutto fallo, i molisani restano in 10. Al 68° azione del Campobasso e Padula,solo con il portiere emiliano,realizza il 2-0 in favore dei rossoblu.
Al 76° azione del Carpi e Rossini realizza il 2-1. Al 80 ancora locali in avanti e Cortesi realizza il 2-2, i molisani protestano per un fallo,ma l’arbitro assegna la rete. Al 90 tiro di Cortesi fuori.
Il direttore di gara assegna ben 11 minuti di recupero, il Carpi attacca,ma la difesa ospite fa buona guardia. Finisce cosi’ la partita,con un pareggio,un buon punto, ma rimane il rammarico per aver buttato via 3 punti.
Insufficiente l’arbitro,che ha fischiato a senso unico, sbagliando in diverse occasioni.
Arnaldo Angiolillo