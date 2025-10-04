Calcio/Campobasso – V.Pesaro 2-2

Campobasso/Tantalocchi, Cristallo, celesia, Lancini, Papini, Cerretelli, Gargiulo, Gala, magnaghi, Leonetti, Bifulco. All Zauri.
V. Pesaro/Pozzi, Tonucci, Pucciarelli, Nicastro, Di Paola, Ceccacci, Paganini, Giovannini, Vezzoni, Beghetto, Tavernaro.,All Stellone.
Arbitro: Restaldo di Ivrea. marcatori al 1 Nicastro, al 6 e al 22 Bifulco, 52Vezzoni. spettatori 3680.
Brutta partita dei rossoblu, che conquistano un punto buono per la classifica che e’ l’unica nota positiva della giornata.
Al 1 , azione degli ospiti e Pucciarelli pesca Nicastro che di testa tutto solo segna 1-0 per i marchigiani. Al 6, azione dei locali,
Leonetti lancia Bifulco che tira il portiere respinge palla ancora al giocatore che tira la sfera va sul palo ma Bifulco e’ lesto a realizzare 1-1.Al 15, Magnaghi tira ma la palla viene deviata in angolo. Al 22, Bifulco tira e realizza il 2.-1 per i lupi.Al 29, Cerretelli fa fallo su Vezzoni, e’ rigore ma l’arbitro va al FVS e annulla la decisione, boato del pubblico. Al 40, punizione di Di Paola ma Tantalocchi e’ bravo a respingere.
Finisce cosi, il primo tempo con i locali in vantaggio per 2-1.
Nel secondo tempo, al 55, tiro di Giovanninima il portiere blocca la palla. Al 52,azione degli ospiti, tiro di Paganini che colpisce il palo e Vezzoni segna il 2-2.Al 70, Tonucci manda di poco fuori, al 80, Gala a porta vuota calcia fuori. Finisce cosi, la partita con un brutto Campobasso che conquista comunque un punto molto importante per la classifica.
Arnaldo Angiolillo