Calcio/Campobasso – V.Pesaro 2-2

Campobasso/Tantalocchi, Cristallo, celesia, Lancini, Papini, Cerretelli, Gargiulo, Gala, magnaghi, Leonetti, Bifulco. All Zauri.

V. Pesaro/Pozzi, Tonucci, Pucciarelli, Nicastro, Di Paola, Ceccacci, Paganini, Giovannini, Vezzoni, Beghetto, Tavernaro.,All Stellone.

Arbitro: Restaldo di Ivrea. marcatori al 1 Nicastro, al 6 e al 22 Bifulco, 52Vezzoni. spettatori 3680.

Brutta partita dei rossoblu, che conquistano un punto buono per la classifica che e’ l’unica nota positiva della giornata. 

Al 1 , azione degli ospiti e Pucciarelli pesca Nicastro che di testa tutto solo segna 1-0 per i marchigiani. Al 6, azione dei locali, 

Leonetti lancia Bifulco che tira il portiere respinge palla ancora al giocatore che tira la sfera va sul palo ma Bifulco e’ lesto a realizzare 1-1.Al 15, Magnaghi tira ma la palla viene deviata  in angolo. Al 22, Bifulco tira e realizza il 2.-1 per i lupi.Al 29, Cerretelli fa fallo su Vezzoni, e’ rigore ma l’arbitro va al FVS e annulla la decisione, boato del  pubblico. Al 40, punizione di Di Paola ma Tantalocchi e’ bravo a respingere.

Finisce cosi, il primo tempo con i locali in vantaggio per 2-1.

Nel secondo tempo,  al 55, tiro di Giovanninima il portiere blocca la palla. Al 52,azione degli ospiti, tiro di  Paganini che colpisce il palo e Vezzoni segna il 2-2.Al 70, Tonucci manda di poco fuori, al 80, Gala a porta vuota calcia fuori. Finisce cosi, la partita con un brutto Campobasso che conquista comunque un punto molto importante per la  classifica.

Arnaldo Angiolillo

Commenti Facebook

Articoli correlatiDi più dello stesso autore