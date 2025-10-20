Calcio/Campobasso-Ternana 0-1

Campobasso/Tantalocchi, Celesia, Pierno, Martina, Lancini, Brunet, Gargiulo, Gala, Magnaghi, Leonetti, Lombari. All Zauri.

Ternana/ D’Alterio, Vallocchia, Tripi, Romeo, Garetto, Capuano, Donati, Ndrecka, Ferrante, Martella, Dubikas. All Liverani.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Marcatorie al 77 Pettinari.

Spettatori 3667 di cui 100 venuti da Terni.

Al 5, azione dei locali e Pierno impegna il portiere ospite in angolo. Al 15, Celesia nel tentativo di rinviare colpisce la traversa poi la difesa libera. Al 25, azione degli ospiti , Garetto lancia Ferrante che tira ma il portiere di casa blocca la sfera al 35, ci prova Tripi ma la palla finisce fuori. Al 40, si scontrano Garetto e Brunet e l’arbitro ammonisce il giocatore rossoblu. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, al 60, si scontrano Pierno e Tripi che vengono sostituiti da Cristallo e Proietti. Al 65, Liverani fa uscire Ferrante e Romeo e fa entrare Pettinari e Orellana. Al 70 , escono nel Campobasso Magnaghi e Lombari ed entrano Padula e Di Livio.Al 75 , esce anche Martina infortunato ed entra Serra. AL 77, azione degli ospiti, palla a Pettinari che tira Tantalocchi pasticcia e la palla finisce inrete e’ 1-0 per gli umbri. Al 85, rigore per la Ternana per un fallo in area , lo batte Orellana che sbaglia si rimane sul 1-0.Finisce cosi, la partita , una sconfitta pesante per i lupi che sono chiamati da due partite difficili contro la Juventus Next Gen e contro il Rimini dove e’ vietato sbagliare.

Arnaldo Angiolillo