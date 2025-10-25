Calcio/Campobasso-Rimini 1-1

Campobasso/Tantalocchi, Cristallo, Celesia, Lancini, Papini, Martina, Serra, Gargiulo, Magnaghi, Gala, Padula. all Zauri.

Rimini/Vitali, Bellodi, Fiorini, Capac, Piccoli, Bassoli, Longobardi, Falasco, Boli, Leoncini, Lepri. All D’alesio.

Arbitro: Pasculli di Como.

Marcatori: al 32 Leoncini , al 61 Cristallo.

Spettatori 3464 di cui 100 venuti da Rimini.

Al 5, azione degli ospiti ma la difesa di casa respinge. Al 10, rossoblu in attacco cross di Cristallo e Padula di testa manda di poco fuori. Al 12, ci prova Magnaghi con un tiro da fuori area e la palla si stampa sul palo.I rossoblu, attaccano alla ricerca del goal. Al 27, azione del Rimini e Lepri calcia ma il portiere di casa blocca la palla. Al 32, Leoncini resiste all’ intervento di Celesia e batte il portiere di casa e’ 1-0 per i romagnoli.Al 41, ancora Magnaghi tira da fuori area ma la sfera termina fuori. Finisce cosi, il primo tempo con il Rimini in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, escono al 46 , Papini e Magnaghi ed entrano Lombari e Leonetti. Al 61, lancio di Leonetti e Cristallo , ottima la sua partita di testa realizza 1-1. Al 74, tiro di Leonetti fuori, Al 85 , tiro di Bassoli ma Tantalocchi blocca la palla. Al 92 , tiro di Padula ma Vitali blocca la palla. Finisce cosi, la gara con un pareggio e mercoledi rossoblu di nuovo in campo contro la Ternana in Coppa Italia.

Arnaldo Angiolillo