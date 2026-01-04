Calcio/Campobasso-Ravenna: 2-1

Campobasso/Tantalocchi, Papini,Martina, Lancini, Brunet, Pierno, Cerretelli, Gargiulo, Padula, Gala, Bifulco. All Zauri.

Ravenna/Anacoura, Donati, Falbo, Solini, Di Marco, Lonardi, Tenkorang, Esposito, Spini, Scaringi, Luciani. All Marchionni.

Arbitro: Spina di Barletta.

Marcatori al 51 e 79 Gala, al 55 Luciani rig.

Giornata fredda e piovosa.

Spettatori 3621 di cui 200 venuti da Ravenna.

Al 5, azione degli ospiti e Spini si trova solo con Tantalocchi che e’ bravo a respingere. Al 15, azione dei locali , Gala lancia Pierno che tira ma Solini respinge sullalinea di porta. Al 25 , tiro di Di Marco ma la sfera termina fuori. Al 28, scontro tra Bifulco e Donati e l’arbitro assegna la punizione ai Romagnoli il pubblico protesta. Al 35, azione del Ravenna tiro di Spini ma il portiere di casa devia in angolo. Al 39, ci prova Gargiulo ma Anacoura blocca la palla. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre ferme sullo 0-0.

Nel secondo tempo, al 51,azione dei lupi, palla a Gala che segna e’ 1-0 per i locali. Al 55, fallo di mano di Cerretelli e l’arbitro assegna il rigore , lo batte Luciani che realizza 1-1.Al 65, esce Pierno ed entra Cristallo. Al 7, azione dei rossoblu, Gargiulo lancia Gala che realizza il 2-1 esplode lo stadio. Al 85, Bifulco in area ma viene fermato dalla difesa ospite. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei locali e la rabbia del Ravenna superato al primo posto dall’ Arezzo.

Arnaldo Angiolillo