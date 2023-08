Calcio/ Campobasso- Primavera Ascoli 4-0

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Pontillo, Tordella, Abonchelet, Nonni, Ripa, Mengani, Di Nardo, Corvino, Ricamato. All. Mosconi.

Primvera Ascoli

Amato, Regnicoli, Caucci, Bando, Rossi, Piermarini, Maiga, Perri, Del Moro, Tarantino,

Ciccanti. All Di Michele.

Arbitro: Virgilio di Campobasso.

Marcatori : al 7’ Corvino rig, al 36’ Ripa rig, al 65’ Rasi e al 70’ Corvino.

Ricciardi, è andato via per motivi familiari, adesso i rossoblù devono comprare un sostituto,

il 27 Agosto in Coppa Italia a Selvapiana giocherà il Termoli . La partita, inizia con i rossoblù in attacco e al 7’ l’arbitro vede un fallo di mano in area marchigiana e assegna il rigore ai molisani; lo batte Corvino che realizza 1-0 per la propria squadra. Al 20’ , tiro di Tordella e la palla finisce

fuori di poco, al 25’ Del Moro viene fermato in fuorigioco. Al 30’ ancora Tordella, fa partire un bolide che si stampa sulla traversa e termina fuori. Al 36’ fallo su Corvino e l’arbitro assegna un altro rigore ai molisani: lo batte Ripa che segna il 2-0 per i rossoblù. Finisce, cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo con i rossoblù in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, entrano Rasi al posto di Tordella e Gonzalez al posto di Ripa; al 50’ è Gonzalez a segnare ma il goal viene annullato per fuorigioco. Al 65’ segna Rasi: è il 3-0 per i rossoblù, che al 70’ realizzano il 4-0 con Corvino.

Finisce, cosi , la partita con la vittoria dei rossoblù per 4-0 : e chi ben comincia….

Arnaldo Angiolillo