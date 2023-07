Calcio/ Campobasso: preso Kevin  Zumpano, parte la campagna abbonamenti

Altro acquisto per i rossoblù preso Kevin Zumpano , 18 anni con esperienze nei settori giovanili di Pistoiese, Ternana e Nardò. Intanto, oggi alle 16.00 prende il via la campagna abbonamenti dei rossoblù , i settori sono dedicati a 5 big della storia campobassana.

Curva M. Scorrano, 90 euro, 80 Donne e 30 Under 18, Tribuna Biondi Family , intero 150 euro e Donne 100 euro, 30 per gli Under 18. Tribuna Scasserra – Cosco, intero 200 euro, 170 Donne e 30 Under 18.Tribuna Molinari Gold intero 1000 euro, Tribuna Molinari Silver intero 700 e infine Tribuna Molinari Bronze 400 euro.

Gli abbonamenti si potranno fare nello Store di C.so V. Emanuele e sulla piattaforma online ciaotickets .com . e nelle rivendite autorizzate sul territorio della Regione.

Arnaldo Angiolillo