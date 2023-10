Calcio/ Campobasso, presentato il nuovo D.S.

E’ stato presentato martedì 17 ottobre alla stampa , a Selvapiana il nuovo D.S. dei rossoblù Sergio Filipponi, ex dirigente del Perugia e D.S. del Tiferno in serie D. Dopo la presentazione dell’ addetto stampa rossoblù, Giacomo Reale, ha preso la parola , Filipponi il quale ha ringraziato la società e ha detto di essere molto contento di lavorare in una piazza come Campobasso, il nuovo D.S. ha fatto cenno ad eventuali acquisti a gennaio .

Ha preso poi la parola il Vice presidente del Campobasso, Nicola Cirrincione, che ha sottolineato il grande equilibrio del girone.

“Noi faremo di tutto per vincere il torneo, ma – ha concluso Cirrincione – ci sono almeno 6-7 squadre che possono dire la loro in questo campionato”.

Arnaldo Angiolillo