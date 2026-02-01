Calcio/Campobasso- Pontedera :3-2

Campobasso/ Rizzo, Papini, Cristallo, Salines, Lancini, Brunet, Martina, Gargiulo, Magnaghi, Di Livio, Bifulco. All zauri.

Pontedera/Saracco, Leo, Scaccabarozzi, Cerretti, Wagner, raycheev, Kandje, yaboah, Caponi, Piana, Vitali.All Bancheri.

Arbitro: Massari di Torino.

Marcatori al 22 Vitali, al 49 Bifulco, al 58 Salines, al 76 gargiulo, al 90 Yeboah.

spettatori 3250.

Al 5, tiro di Caponi ma Rizzo blocca la palla. Al 22, Pontedera in vataggio: lancio di Cerretti e Vitali evita Rizzo e 1-0. Al 28, lancio di Brunet per Cristallo che calcia ma Saracco blocca la sfera. Al 40, tiro di Brunet fuori. Finisce cosi, il primo tempo con i toscani in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, esce Lancini ed entra celesia nei locali, al 49, tiro di Cristallo il portiere respinge arriva Bifulco che segna 1-1.Viene espulso Bancheri allenatore del Pontedera per proteste.Al 58, cross di Bifulco e Salines realizza il 2-1. Al 76, lancio di Di Livio e Gargiulo segna il 3-1.Al 84, esce Di Livio ed entra Agazzi per i molisani.Al 90, Yeboah tira e realizza il 3-2. Finisce cosi, la partita ma il primo tempo e’ stato un brutto Campobasso che si e’ riscattato nella ripresa e i play off sono sempre piu’ vicini.

Arnaldo Angiolillo