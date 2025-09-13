Calcio/Campobasso -Pineto 0-1

Campobasso/Tantalocchi, Cristallo, Papini, Lancini, Lanza, Gargiulo, Di Livio, Gala, Padula,Leonetti, Bifulco. All Zauri.

Pineto/Tonti, Postiglione, Schirone, Germinario, D’andrea, Lombardi, Serbonti, Capomaggio, Bruzzaniti, Pellegrini, Borzoi.All Tisci.

Arbitro. Silvestri di Roma 1. Marcatore al 47 Bruzzaniti.

Spettatori 3706.

Al 5 , azione degli ospiti ma la palla termina fuori. Al 10, Pineto in avanti e D’Andrea segna 1-0 ma l’arbitro va a vedere al FVS e annulla la rete. Al 20, azione dei rossoblu, tiro di Leonetti il portiere respinge arriva Padula che realizza ma il goal viene annullato per fuorigioco. Al 35, punizione di Gala ma Tonti blocca la sfera. Al 47, azione degli ospiti e Bruzzaniti realizza 1-0 per il Pineto. Finisce cosi, il primo tempo sul 1-0 in favore degli ospiti.

Nel secondo tempo, al 57, fallo su Leonetti in area ma e’ tutto regolare. Al 65, escono Padula e Di Livio ed entrano Magnaghi e Serra. Al 75, tiro di Magnaghi ma la palla termina fuori. Al 87, tiro di Leonetti, il portiere respinge arriva Magnaghi che tira alto divorandosi 1-1. Al 94, tiro di Magnaghi che colpisce la traversa.

Finisce cosi, la partita , insufficiente l’operato dell’ arbitro che ha tollerato le perdite di tempo degli ospiti senza prendere i provvedimenti del caso , adesso venerdi si gioca a Pontedera e bisogna fare risultato a tutti i costi.

Arnaldo Angiolillo