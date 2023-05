Calcio/ Campobasso, ore decisive per il nuovo tecnico rossoblù

Sono ore decisive per il nuovo allenatore del Campobasso Football Club, la nuova denominazione della società; nelle ultime ore sembra favorito Ciro Danucci, ex giocatore rossoblù e attuale tecnico del Brindisi, ma ci sono anche Ferraro e Pergolizzi che restano papabili per sedere sulla panchina rossoblu.

Ci sono anche nomi alternativi come : Di Costanzo, Mosconi tecnico del Fano e Coletti vecchia conoscenza avendo allenato nello scorso torneo il Vastogirardi, l’enigma sarà risolto solo nei prossimi giorni, ma la sensazione è che siamo vicini alla svolta.

Per il D.S. è tutto fatto, con la conferma di De Filippis; anche qui nei prossimi giorni si metterà tutto nero su bianco.

Arnaldo Angiolillo