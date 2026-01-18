Calcio/Campobasso – Carpi: 2-0

Campobasso/Tantalocchi,celesia, Papini, Armini, Martina, Brunet, Pierno, gargiulo, Padula, Gala, Bifulco.All Zauri.
Carpi/Sorzi, Verza, Rigo, Zagnoni, Panelli, Gerbi, Stanzani, Casarini, Rossini, Rosetti, Pietra.All Cassani.
Arbitro: Liotta di Castellamare di Stabia.
Marcatori al 20 e 77 Bifulco.
Spettatori 3575.
Osservato prima della gara un minuto di silenzio in memoria del Presidente viola Rocco Commisso.
Presente in tribuna il Presidente Matt Rizzetta.
Al 5, azione dei locali ma Verza mette in angolo. Al 14, ancora locali in avanti,: Bifulco lancia Padula che colpisce il palo arriva Gala che tira alto. Al 20, Bifulco tira la difesa respinge la sfera torna a Bifulco che calcia e segna 1-0 per i locali.Al 30, tiro di Brunet ma Sorzi blocca la palla.Al 36, tiro di Rigo ma Tantalocchi respinge.Al 40, Padula serve Gargiulo che calcia e colpisce il palo.Finisce cosi, il primo tempo con i rossoblu in vantaggio per 1-0.
Nel secondo tempo, mesce Padula ed entra Sarr nei molisani.Al 60, tiro di Gargiulo ma la palla finisce fuori. al 70 esce Pierno ed entra Cristallo nei locali.Al 77, Bifulco , il migliore dei sui, con un pallonetto batte il portiere ospite e’ 2-0 per i lupi.Al 84, rovesciata doi Rossini la palla termina in rete ma l’arbitro aveva fermato il gioco per fallo su Papini.Finisce cosi, la partita con la vittoria dei lupi ora al quinto posto in classifica, in sala stampa , Rizzetta ha presentato un nuovo socio del Campobasso : Rosario Procino anche lui residente a New York.
Arnaldo Angiolillo