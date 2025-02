Cade da tetto capannone in azienda agricola, muore 45enne nel Senese

(Adnkronos) – Infortunio mortale in provincia di Siena, un uomo di 45 anni è deceduto in seguito ai traumi e le ferite riportate cadendo dal tetto di un capannone che stava riparando. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi in un'azienda agricola in località Pianoia, nelle campagne di Monticchiello, una frazione del comune di Pienza. Da quanto si apprende, il 45enne sarebbe uno di proprietari dell'azienda agricola. Secondo quanto ricostruito, la copertura del capannone, per cause in corso di accertamento, avrebbe ceduto improvvisamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'automedica di Nottola e l’ambulanza della Croce verde di Chianciano Terme ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne. Intervenuti anche i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)