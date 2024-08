BRT-Bartolini assume nuovo personale in Italia 

BRT-Bartolini, presente in Italia con oltre 200 filiali, rappresenta una realtà storica italiana, spinta all’innovazione per offrire un servizio di corriere espresso e logistica sempre allineato con le necessità del mercato e si contraddistingue per la propria capillarità e per la flessibilità delle soluzioni proposte. Da qualche anno BRT è entrata a far parte di DPDgroup, leader europeo nel trasporto espresso e, grazie alle sinergie del network, offre un servizio rapido, efficace e flessibile in Europa e nel mondo.

BRT assumerà nuovo personale da inserire nelle proprie filiali come Impiegati Assistenza Clienti,i quali dovranno gestire le relazioni con i clienti del territorio sia telefonicamente che per corrispondenza mail, gestire il servizio di informazione al cliente per dettagli concernenti gli ordini e il loro stato di avanzamento, supervisionare la corrispondenza commerciale e gestire eventuali reclami; Addetti Commerciali, che dovranno vendere i servizi di trasporto alla clientela effettuando attività di sviluppo e mantenimento, gestire in autonomia tutto il processo di vendita (dal primo contatto con il cliente, all’individuazione dei suoi bisogni, alla definizione del contratto e delle tariffe) e rispondere agli obiettivi di margine e fatturato;

Analisti delle Vendite, che dovranno analizzare i dati commerciali aziendali e le performance della forza vendita, identificare le opportunità di sviluppo del business, implementare i processi e i nuovi progetti relativi alle attività di vendita; Addetti al Sistema Cloud, i quali si occuperanno della progettazione dei servizi IT operando in un contesto internazionale, contribuiranno in relazione alla propria esperienza, alla scelta delle soluzioni tecnologiche, alla progettazione e alla messa a punto delle stesse e offriranno nuovi servizi IT destinati a colleghi, clienti e fornitori.

