Brillano le Stelle del Nuoto della Hidro Sport

La Hidro Sport è stata protagonista alla terza edizione de Le Stelle del Nuoto del Molise organizzata dalla delegazione regionale FIN presso l’auditorium della ex Gil a Campobasso Venerdì 20 Ottobre, alla presenza di Cesare Butini, direttore tecnico della nazionale, e Luca Piscopo, consigliere federale FIN e responsabile del gruppo Fiamme Oro.



Ospite d’onore della serata il nuotatore Manuel Bortuzzo, attuale atleta paralimpico delle Fiamme Oro, colpito da un proiettile in un agguato a Roma. Premio speciale in ricordo di Alessandro Izzi, capitano della squadra Master M2, scomparso prematuramente lo scorso Aprile.

Serata ricca di riconoscimenti per la Hidro Sport, frutto di una stagione 2022/23 strepitosa che ha visto la società impegnata in tutti gli eventi organizzati dalla Federazione regionale, qualificando il più alto numero di atleti sia ai Criteria nazionali giovanili di Riccione sia ai Campionati nazionali italiani di categoria di Roma.

In questo anno ricco di soddisfazioni, spiccano la vittoria del Meeting nazionale Don Guglielmo (26 e 27 Novembre 2022) a Campodipietra (CB), e i due secondi posti ottenuti rispettivamente al Meeting Halloswimeeting di Potenza (31 Ottobre e 1 Novembre 2022) e al Memorial Matteucci di Livorno (6 e 7 Maggio scorso).

Una menzione particolare merita la staffetta 4×100 mista della categoria Juniores, qualificata tra le prime 10 squadre a livello nazionale, sia ai Criteria che ai Campionati di categoria.

Gli ottimi risultati della società sono frutto delle fantastiche prestazioni dei singoli atleti premiati durante la serata: Miriam Di Ridolfo, Alice Lo Mastro, Maria Ludovica Tremonte, Gemma Guiderdone, Giovanna Muccitto, Sara Colalillo, Ester Spedalieri, Sara Sabella, Christian Giamberardino, Michele Gasbarrino, Ermanno Tedeschi, Antonio Iacovelli, Alessandro Catelli, Daniel Agostini, Marco Gallesi, Giovanni Oriente.



A livello individuale, riconoscimenti per Marco Gallesi, protagonista ai Campionati italiani assoluti di Riccione autunnali (11 – 12 Novembre 2022) e primaverili (13 – 17 Aprile 2023), e per Giovanna Muccitto impegnata in quelli primaverili.

Per la specialità fondo, premio per Giovanni Oriente, in gara agli Assoluti di Piombino (7-11 Luglio 2023) e forte della bellissima esperienza nella prova di Coppa del mondo svoltasi a Golfo Aranci in Sardegna il 20 e 21 Maggio di quest’anno.

Premio per Antonella Di Mario, atleta versatile della categoria Iron Master, che prevede gare dai 50m ai 1500m in tutte le specialità.

La serata si è conclusa con la premiazione degli atleti medagliati; protagonista per la Hidro Giovanna Muccitto vincitrice di 2 medaglie d’argento ai Criteria nazionali giovanili di Riccione (31 Marzo – 5 Aprile scorso) nei 50 e 100 farfalla.

Gli ottimi risultati della Hidro Sport sono frutto dell’impegno e della determinazione degli atleti, a testimonianza dell’ottimo lavoro della Società e dei tecnici, della grande passione e paziente guida del presidente Toni Oriente e dei suoi stretti collaboratori Niccolò Bartolozzi, Alessandro Di Soccio e Francesco Gatti.

Nella società giallo-blu fondamentale il prezioso e continuo supporto delle famiglie degli atleti, sempre presenti e pronte a sostenere la squadra in tutte le competizioni.