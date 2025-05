Brignone agli Internazionali: “Sto bene, sono ottimista. Sinner? Giochi libero e si diverta”

(Adnkronos) –

Federica Brignone ospite agli Internazionali d'Italia 2025. La sciatrice azzurra assisterà oggi, sabato 10 maggio, all'esordio di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Roma dopo aver visto, in mattinata, la vittoria di Matteo Berrettini: "Io seguo sempre il tennis, oggi ho incontrato Berrettini e Sinner, ho visto il suo prepartita ed è stato molto interessante. Jannik mi ha chiesto come stessi, io gli ho fatto un grande in bocca al lupo per oggi, perché mi rendo conto che tornare dopo tre mesi di assenza non sia facile. Immagino la pressione che ha addosso, l'aspetto mentale può essere la cosa più difficile da gestire e spero che possa giocare libero e divertirsi". Brignone, ancora in stampelle, ha parlato anche delle sue condizioni e dell'infortunio subito: "Sto bene, è ovvio che l'infortunio è stato molto brutto e ci vuole un po' di tempo ma sto migliorando molto in fretta e questo mi dà molta fiducia e motivazione. Ora tra una decina di giorni inizierò a poggiare la gamba e lì inizierà una nuova sfida che è quella di tornare a camminare. è incredibile come il nostro corpo, a causa di un infortunio, disimpari quasi a camminare, che è la cosa più naturale del mondo". Difficile fare previsioni sul recupero, con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che restano un obiettivo: "Io non sono pessimista, ho accettato quello che è successo. Rimango positiva per il mio rientro sugli sci, ma voglio andare step dopo step, quando avrò l'ok dei medici tornerò sugli sci, ma il mio atteggiamento non cambierà mai". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)