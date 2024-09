Brian May: “Ho avuto un leggero ictus”

(Adnkronos) – Brian May, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha rivelato oggi ai suoi fan di aver avuto recentemente un episodio ischemico "minore", spiega il leggendario chitarrista dei Queen, 77 anni, simile a un principio di ictus, affermando di essere in via di guarigione e di poter già suonare di nuovo la chitarra. "Improvvisamente, da un momento all'altro, ho perso il controllo del mio braccio sinistro'', racconta Sir Brian, con il suo tipico humor inglese, indicando il suo braccio sinistro, ammettendo di essersi "un pochino spaventato". "La buona notizia – rassicura – è che posso suonare la chitarra e che sto bene''. May, dopo aver ringraziato i medici e gli infermieri del Surrey Frimley Hospital che lo hanno assistito, descrive la sua convalescenza a casa: "Posso fare solo quel che mi dicono loro e cioè sostanzialmente niente. Sono chiuso in casa, non posso uscire, guidare, andare in aereo, né posso alzare troppo la frequenza cardiaca. Ma sto bene'', conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)