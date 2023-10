Mistero sulla morte di un italiano all’estero.

Si tratta di un noto avvocato friulano. Il 38enne altoatesino era in vacanza in Brasile.

Il suo compagno di viaggio, un amico, ha notato il corpo senza vita galleggiare in acqua e ha lanciato l’allarme.

Inutili i soccorsi: dai primi esami non sembra che sia morto per annegamento. Si aspettano i risultati per l’autopsia.