Botti di Capodanno/Appello dell’Assessore Colaci: buon senso e rispetto delle regole

Con l’arrivo dell’ultimo giorno dell’anno l’assessore all’Ambiente Rita Colaci ha inteso rivolgere il consueto appello contro l’utilizzo dei “botti” e di materiale esplosivo che potrebbero causare danni a persone, cose e animali.

Tanti sono i danni e gli incidenti causati durante il Capodanno che portano anche ad un

inquinamento ambientale difficile da controllare.

Per l’assessore Colaci deve essere evitata ogni forma di festeggiamento che possa provocare

qualsiasi tipo di danno fisico e materiale.

“Evitiamo – ha detto l’assessore all’Ambiente Rita Colaci – di provocare danni durante la notte

di San Silvestro e nelle ore che la precedono al fine di scongiurare qualsiasi tipo di

inconveniente all’ambiente ed infortuni a persone.

I fuochi artificiali e i botti possono essere anche causa di un grave inquinamento non solo

acustico ma anche atmosferico a causa di polveri sottili costituite da metalli pesanti e

perclorato di ammonio molto pericolosi per la salute umana e soprattutto per chi soffre di

determinate patologie.

Inoltre, fuochi e botti, lasciano sul territorio plastica e frammenti pericolosi per la biodiversità,

per la terra e per il mare. Senza contare poi i danni che subiscono gli animali domestici e quelli

randagi. Ogni anno si stima che, solo in Italia, muoiono nella notte di San Silvestro circa

cinquemila animali di cui l’80% sono animali selvatici molti dei quali a causa dello spavento

lasciano il loro dormitorio invernale morendo di freddo e per la fame. A cavalli, mucche e

conigli i botti possono provocare un aborto derivato dallo spavento. Ci sono poi i danni fisici

causati alle persone, i danni che vengono causati agli alberi e alla vegetazione. Evitare di

usare i botti, sarà quindi un grande segno di civiltà e sensibilità verso il pianeta e nei confronti

di sanitari, vigili del fuoco e veterinari costretti a lavorare anche nella notte del Capodanno.

Facciamo in modo che l’ultimo giorno dell’anno diventi un vero giorno di festa per tutti. Mi

appello al buon senso affinché il Capodanno sia una vera festa per tutti”.