Boom di domande al Perosi, scadenza per le iscrizioni prorogata al 21 settembre

La Presidente Rita D’Addona: “Lavoriamo per un conservatorio sempre più aperto, dinamico e internazionale, punto di riferimento culturale e opportunità professionale per i giovani del Molise”. Il direttore Vittorio Magrini: “Rinnovamento anche strutturale, attraverso i lavori di restauro quasi ultimati dell’edificio di viale Principe di Piemonte”.

E’ stata prorogata al 21 settembre la data di scadenza per iscriversi ai corsi del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso. Slittamento del termine ultimo, precedentemente fissato al 5 settembre, dipeso dal significativo aumento delle domande pervenute rispetto agli anni precedenti.

In questo modo, tutti gli aspiranti allievi del Perosi avranno a disposizione il tempo necessario per effettuare le procedure che, si ricorda, possono avvenire esclusivamente online attraverso il portale www.conservatorioperosi.it. Sullo stesso sito è possibile conoscere in maniera approfondita le informazioni sui corsi attivi presso l’istituto di viale Principe di Piemonte.

“L’incremento delle iscrizioni – commenta la Presidente Rita D’Addona – certifica la crescita del nostro conservatorio sul territorio. Una realtà che vuole rinnovarsi senza rinnegare la tradizione e puntando sempre e comunque all’eccellenza”.

“Dai classici e intramontabili corsi di Violino e Pianoforte, a quelli sulla Musica elettronica e le Musiche tradizionali: il filo conduttore è la qualità della formazione e l’obiettivo di trasmettere innanzitutto cultura ed esperienze umane e professionali irripetibili. ‘Diamo un senso al tuo talento’ – aggiunge – è infatti lo slogan scelto per questa campagna di adesioni, che compare anche sul reel social che promuove le attività del Perosi, negli ultimi mesi al centro di tanti e prestigiosi progetti internazionali tra Giappone, Canada, Stati Uniti ed Europa”.

“Il percorso di rinnovamento – sostiene invece il Direttore Vittorio Magrini – è stato avviato pure dal punto di vista strutturale con i lavori di restauro dei locali, quasi ultimati, al fine di assicurare un servizio sempre più efficace ed idoneo alle esigenze di docenti e studenti”.

“In una regione piccola come il Molise, – conclude D’Addona – il Conservatorio di Campobasso garantisce opportunità che solo la musica oggi è in grado di offrire, con i nostri allievi protagonisti in Italia e nel Mondo”.