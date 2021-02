Bonefro non è in zona rossa, ma non è un’isola felice! Il monito del sindaco Nicola Giovanni Montagano

Bonefro, che pure fa parte del Comprensorio territoriale del Basso Molise, non è stato inserito nella delibera regionale per la Zona Rossa, nonostante questo il sindaco Nicola Giovanni Montagano, con il post che riportiamo, lancia un monito ai cittadini.

” Bonefro non è in zona rossa in quanto non ci sono positivi domiciliati nel nostro comune e non si registrano focolai attivi. C’è solamente un nucleo familiare in quarantena preventiva, all’esito di un test antigenico che deve essere però verificato attraverso il tampone molecolare.



Qualcuno ha scritto: “Bonefro è un’isola felice”. Niente di più sbagliato. Il virus è mutato ed è molto aggressivo, circola in tutto il basso Molise e anche da noi la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.



Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, l’emergenza sanitaria in corso è molto preoccupante, con le strutture ospedaliere sature.



L’Amministrazione comunale sta organizzando un controllo con test rapidi per la popolazione scolastica. A breve maggiori informazioni a riguardo.”