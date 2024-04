Bologna, esplosione alla diga di Suviana: 10 feriti, di cui 4 gravi

(Adnkronos) – Sono circa dieci i feriti nell'esplosione, avvenuta alla diga di Suviana nel bolognese. E' quanto si apprende da fonti sanitarie. Sul posto il personale dell'Ausl, con tre elicotteri, un'automedica e cinque ambulanze. Quattro feriti sarebbero in gravi condizioni. "Purtroppo c’è stata una brutta notizia in Emilia Romagna, stiamo seguendo con apprensione gli sviluppi della situazione, siamo solidali con tutte le famiglie preoccupate per il destino dei loro cari" ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. —[email protected] (Web Info)