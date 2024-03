Bojano/Provvedimento di carcerazione per un 33enne, per evasione dai domiciliari

Nel corso del servizio di controllo del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Bojano hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Campobasso, a carico di un giovane 33enne bojanese, già noto alle FF.OO., in aggravamento alla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui risultava sottoposto nell’ambito di procedimento connesso agli stupefacenti, originato sempre dai militari della Compagnia matesina.

Diverse erano state le segnalazioni per evasione redatte a seguito di controlli ove si accertava che il giovane era insensibile ai moniti dell’autorità ed alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. La Corte d’Appello ritenendo non lievi le condotte illecite perpetrate nel tempo e verosimilmente riconducibili a contatti con il mondo della tossicodipendenza, disponeva nei

suoi confronti la custodia cautelare in carcere, over veniva associato dopo essere stato rintracciato nel centro cittadino.