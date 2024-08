Blake Lively e Ryan Reynolds eguagliano il record al box office di Bruce Willis e Demi Moore dopo 34 anni

(Adnkronos) – In questi giorni in casa Reynolds-Lively c'è molto da festeggiare: gli ultimi film girati e prodotti dai due artisti sono entrambi in vetta al box office statunitense. Un risultato importante e molto raro: non accadeva da 34 anni che marito e moglie finissero nelle prime due posizioni del botteghino cinematografico americano. L'ultima volta era successo nel 1990 a un'altra coppia di superstar, Bruce Willis e Demi Moore. Conosciutisi sul set di 'Lanterna Verde' nel 2010, Blake Lively e Ryan Reynolds sono sposati da dodici anni e hanno quattro figli. Lui da fine luglio è in sala con la pellicola Marvel 'Deadpool & Wolverine', che ha appena superato il miliardo di dollari di incasso a livello globale; mentre il titolo di lei, 'It Ends With Us', trasposizione dell'omonimo besteller di Colleen Hoover, ha appena debuttato in sala (nei cinema italiani è atteso per il 21 agosto). Entrambi oltre a essere protagonisti del proprio film, hanno avuto anche un ruolo come produttori. Forti di essere una delle coppie più amate di Hollywood, i due sono apparsi insieme nella promozione dei rispettivi film. Blake Lively, che ha anche regalato un proprio cameo in 'Deadpool & Wolverine', ha partecipato alla première del film con un abito che ricordava la tuta del supereroe interpretato dal marito, mentre Ryan Reynolds ha realizzato dei contenuti video per i social, sempre con l'autoironia che lo contraddistingue, per promuovere 'It Ends With Us'. Impresa riuscita: nel weekend di apertura del film di Blake Lively è stato scontro in famiglia al box office. Ne è uscito vincitore il lungometraggio Marvel, che ha totalizzato un incasso di circa 54 milioni di dollari, mentre 'It Ends With Us' si è fermato a 50 milioni. La stampa statunitense fa notare che prima di Reynolds-Lively solo un'altra coppia era riuscita nella stessa impresa. Era il 1990 e in sala c'erano contemporaneamente 'Die Hard 2', con protagonista Bruce Willis, e 'Ghost', con un'indimenticabile Demi Moore: divennero i due titoli di punta del box office americano, oltre a essere rimasti nel corso dei decenni film di culto ('Ghost' in particolare vinse anche due premi Oscar). Le due star sono state sposate dal 1987 al 2000, insieme hanno avuto tre figlie e sono sempre rimaste molto unite e presenti l'uno nella vita dell'altra. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)