Bit 2026, avviso per la partecipazione

“La Regione Molise continua a sostenere lo sviluppo del turismo come leva per la crescita economica e sociale dell’intero territorio” , questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale, Fabio Cofelice Delegato a Turismo e Cultura in occasione della partecipazione alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2026 che si terrà a Fiera Milano Rho dal 10 al 12 Febbraio.

Al fine di dare visibilità e promuovere le offerte del territorio regionale, possono partecipare alla presente iniziativa, gli operatori della filiera turistica molisana (MPMI, definite dal Regolamento Ue n. 651/2014 e ss. mm. ii.), in forma singola o associata con altre imprese e la manifestazione di interesse, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 11:00 del 9/01/2026 a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected]

Tutte le informazioni relative all’ Avviso saranno pubblicate sul sito web della Regione Molise: www.regione.molise.it, nell’apposita sezione dedicata alla procedura.

La Regione Molise coprirà i costi complessivi dello stand (prenotazione e allestimento), quelli relativi all’acquisto delle agende per garantire la presenza degli operatori, in qualità di co-espositori, presso lo stand, per entrambe le giornate, nonché quelli relativi alla partecipazione degli operatori al workshop in una delle due.

La BIT 2026 sarà dedicata ai “Travel Makers” e focalizzata sul viaggio come esperienza personalizzata, con focus su tecnologia, nuove professionalità e promozione dell’Italia autentica.

L’evento coincide con le Olimpiadi Invernali, offrendo un contesto vibrante con gare di hockey e speedskating, creando così un’esperienza unica tra turismo e sport.

“Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti dedicati al comparto turistico a livello nazionale e internazionale – questo quanto dichiarato dal Consigliere Cofelice – un’occasione per promuovere il Molise con le sue bellezze e autenticità, ma anche per raccontare il nostro territorio con i suoi patrimoni, naturali, culturali e enogastronomici.

Scegliamo di partecipare alla BIT 2026 perché crediamo fortemente che investire nel turismo significhi sostenere e sviluppare economia e occupazione, dando nel contempo nuova linfa alle aree interne e ai piccoli Borghi”.