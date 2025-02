Bill Gates a Che tempo che fa: domenica sarà ospite da Fazio

(Adnkronos) –

Bill Gates a Che tempo che fa. Il fondatore di Microsoft sarà ospite di Fabio Fazio domenica 9 febbraio sul NOVE per presentare la sua autobiografia "Source code – I miei inizi". Il libro, nelle intenzioni di Gates, sarà il primo di tre uscite e si concentrerà, appunto, sugli inizi dell'imprenditore, sulla sua infanzia fino a quando firmò il suo primo contratto con Apple. "Un grande visionario che ha cambiato la nostra epoca", è stata la presentazione social di Fazio sui propri profili ufficiali. Non si tratta comunque di una prima volta per Gates a Che tempo che fa. Lo statunitense è infatti stato ospite di Fazio per due volte, prima nel 2004 e poi nel 2021, e ora torna in Italia per la terza.