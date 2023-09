Biblioteca Albino/La sindaca Paola Felice scrive al ministro Sangiuliano

Tra i primi atti sottoscritti dalla neo sindaca facente funzioni c’è anche una nota inviata in data 13 settembre 2023 al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per sollecitare la riapertura della Biblioteca Albino di Campobasso.

L’amministrazione comunale infatti, nonostante non abbia nessuna competenza, è da sempre stata l’unica istituzione ad interessarsi alle sorti

di un presidio culturale quale è la Biblioteca Albino che resta chiusa dal 13.09.2016, momento in cui è passata dalla Provincia di Campobasso al Mibact.



“Come Amministrazione comunale – ha dichiarato la sindaca Felice – ci siamo fatti promotori, nel tempo, di iniziative istituzionali costanti e dirette per proporre soluzioni atte a riportare all’intera comunità regionale un importante servizio pubblico culturale e scientifico. Nella nota inviata al Ministro ho avuto modo di sottolineare come, nonostante il tempo intercorso e le rassicurazioni avute anche dai suoi predecessori, ad oggi non risulta pervenuto nessun riscontro in merito alla riapertura della biblioteca, chiusa ormai da sette anni. Anche in qualità di Assessore alla Cultura del comune di Campobasso ritengo fondamentale riportare l’attenzione su una vicenda che corre il rischio di finire nel dimenticatoio. Come campobassani e come molisani non possiamo consentire che questo accada”.