Bianca Balti: “Pensavo sarei morta, oggi sono sulla cover di Vogue”

(Adnkronos) –

Bianca Balti condivide tutta la gioia per aver lavorato a un progetto importante, otto mesi dopo la diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio arrivata lo scorso settembre. In un post su Instagram ha condiviso qualche scatto e video che mostrano il 'dietro le quinte' della copertina del nuovo numero di 'Vogue Adria' (dal titolo 'The Face of Strenght', cioè 'Il volto della forza') che la vede protagonista. "Ciao mamma, sono sulla cover di Vogue", scherza all'inizio del post, poi si fa più seria. "A settembre pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma pensavo che la mia carriera sarebbe finita per sempre. Otto mesi dopo, tre mesi di remissione e sono sulla copertina di Vogue Adria! Datemi un pizzicotto per favore… Sono troppo fortunata", sono le parole della modella. La rivista – edizione del mensile americano destinata ai Paesi di Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia e Slovenia – ha spiegato di aver scelto Bianca Balti come volto della copertina di maggio perché la sua presenza riflette insieme "tenerezza e forza" e il suo viaggio "ci ricorda che abbracciare chi siamo veramente è la forma più potente di bellezza". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)