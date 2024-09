Benno Neumair, Cassazione conferma ergastolo per l’omicidio dei genitori

(Adnkronos) – Diventa definitivo l'ergastolo per Benno Neumair, il 33enne imputato per l'omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, strangolati il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Adige. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, come chiesto oggi in udienza dal pg, confermando la condanna all'ergastolo disposta il 30 ottobre 2023 dalla Corte d’assise d’appello di Bolzano. "La Corte di Cassazione ha confermato pienamente la bontà dell'impianto motivazionale delle sentenze di merito" afferma all'Adnkronos l'avvocato Carlo Bertacchi, legale di parte civile che assiste Madè Neumair, sorella di Benno. L'avvocato ha comunicato la sentenza alla sua assistita che, commossa, si è detta sollevata per la fine del processo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)