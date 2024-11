Benini (Fand): “Attendiamo da Aifa ok a insulina settimanale per diabetici”

(Adnkronos) – "Cinquantadue somministrazioni invece di 365 è il cambiamento nella gestione del diabete promesso dall’insulina settimanale. Aspettiamo che Aifa deliberi la possibilità di prescrivere l’insulina settimanale. Per noi pazienti sarebbe una rivoluzione, anche dal punto di vista pratico". Così all’Adnkronos Salute Emilio Augusto Benini, presidente nazionale Fand, Associazione Italiana Diabetici, in occasione dell'incontro – oggi in Senato – per il World Diabetes Day, durante il quale è stata presentata la campagna 'Facciamo squadra attorno al diabete', realizzata da FeSDI, Federazione società diabetologiche italiane. "Oggi ci sono nuovi farmaci, nuove tecnologie – spiega Benini – che possono fare molto per le persone con diabete, come i microinfusori che stanno evolvendo giorno per giorno, che possono veramente darci un grande contributo per vivere meglio, e non sopravvivere". Al centro della giornata anche la firma del 'Manifesto dei diritti della persona con diabete e dei doveri dell’individuo e della comunità'. "Per noi pazienti questo è un momento molto importante – ha poi concluso Benini – perché il manifesto è la 'bibbia' che tutti noi dovremmo seguire. È necessario che ci sia uniformità su tutto il territorio dal punto di vista dell'assistenza e dell'accesso ai nuovi farmaci, alle nuove terapie, elementi fondamentali per poter avere una buona qualità di vita". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)