Beneficus, successo per l’annuale appuntamento con la solidarietà

Un Natale all’insegna della concretezza e del cuore per il Cus Molise. Nell’ambito del Progetto “Esserci”, la comunità universitaria dell’Unimol e i soci del centro sportivo hanno consegnato oggi un carico di doni all’associazione “Piccolo Principe”, che si occupa di bambini orfani.

Grazie a una raccolta che ha coinvolto studenti e associati, sono stati consegnati cibo, beni di prima necessità e giocattoli. Un gesto corale che sottolinea la missione sociale del Cus: promuovere il benessere non solo attraverso lo sport, ma anche tramite la solidarietà verso i più piccoli e i più fragili. Quello di questa mattina è stato un momento di confronto importante, utile anche a rendere più forti le basi di una collaborazione che dura ormai da tanti anni e che porterà sicuramente ad ulteriori collaborazioni nel corso del tempo. Il Cus Molise, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta grande cuore e vicinanza alle persone meno abbienti. Donare un sorriso a chi ne ha bisogno aiuta sicuramente a trascorrere meglio il periodo di festa. “Siamo felici di aver contribuito anche quest’anno a donare un sorriso agli ospiti della società cooperativa Il Piccolo Principe, struttura con la quale è nata da anni una collaborazione importante – ha spiegato Marco Sanginario responsabile delle attività sportive del Cus Molise e dell’Ufficio Unisport – come Centro Universitario Sportivo abbiamo avuto sempre un occhio di riguardo oltre che per lo sport anche per il sociale. E questa ne è la dimostrazione”.