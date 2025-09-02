Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso: Giubileo Regionale degli Operatori Di Giustizia

Sabato 13 settembre 2025, le quattro diocesi del Molise – Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Diocesi di Isernia-Venafro, Diocesi di Termoli-

Larino e Diocesi di Trivento – si uniranno in un evento di forte valore spirituale e istituzionale: il Giubileo Regionale degli Operatori di Giustizia.

L’appuntamento, che si terrà nella suggestiva cornice della Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso, riunirà magistrati, avvocati,

personale amministrativo e rappresentanti delle istituzioni giudiziarie molisane in un momento di riflessione e condivisione.



Il programma della giornata:

 Ore 10:30 – Accoglienza nel piazzale della Basilica con il saluto di un Vescovo delegato, che darà il benvenuto a tutte le autorità e ai

partecipanti.

 Ore 11:00 – Ingresso in Basilica dei Vescovi, accompagnati dalle autorità.

 Ore 11:10 – Momento di preghiera con la professione di fede e le invocazioni per ottenere l’Indulgenza Plenaria.

 Ore 11:30 – Celebrazione della Santa Messa solenne.



Il Giubileo offrirà l’occasione per mettere in luce il ruolo centrale degli operatori di giustizia nella società contemporanea, sottolineando l’importanza della legalità, della coesione sociale e del servizio al bene comune. Un evento che unisce valori civili e spirituali, dimostrando come giustizia e fede possano camminare insieme al servizio della comunità, nel segno della devozione mariana.