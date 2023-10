Un altro incidente stradale si è verificato in territorio di Bagnoli del Trigno, lungo la SS 747, un’auto si è scontrata con in camion, per cause in corso dia accertamento.

Il bilancio è di un morto e un ferito trasportato al Cardarelli di Campobasso.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Torella.