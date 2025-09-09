Azione Civile/La solidarietà della politica non restituisce lavoro ai licenziati del Responsible

Il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e la Sindaca di Campobasso Maria Luisa Forte diano un aiuto sostanziale, concreto, agli addetti del servizio mensa licenziati non basta la solidarietà, quella la portiamo tutti, servono soluzioni e impegno diretto delle istituzioni. L’azienda convenzionata Responsible Research Hospital ha avviato un cambio di appalto del servizio mensa decentrando di fatto il servizio stesso, con tutto quello che ne comporta per i fruitori, la delocalizzazione ha di fatto sottratto lavoro ai lavoratori residenti nel Molise.

Nicola Lanza Azione Civile