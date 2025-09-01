Avvio a.s. 2025/2026 – Video messaggio della Direttrice USR Molise Chimisso a docenti e personale scolastico

In occasione dell’avvio dell’ a.s. 2025/2026 che parte, come ogni anno, ad inizio settembre, mentre le attività didattiche per i nostri alunni riprenderanno dal prossimo 15 settembre, la Direttrice dell’USR Molise, Maria Chimisso, dedica a loro un video messaggio.

LINK VIDEO: https://youtu.be/tgeYhOF1Hjk

Calendario scolastico 2025-26: Molise

  • Primo giorno di scuola: lunedì 15 settembre 2025;
  • Vacanze di Natale: dal lunedì 22 dicembre al martedì 6 gennaio 2026;
  • Vacanze di Carnevale: lunedì 16-martedì 17 febbraio 2026;
  • Vacanze di Pasqua: dal giovedì 2 al martedì 7 aprile 2026;
  • Altri ponti: sabato 2 maggio 2026 / martedì 1 giugno 2026;
  • Ultimo giorno di scuola: martedì 9 giugno 2026 (martedì 30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia).
  • Ecco le festività nazionali, ovvero le giornate in cui le scuole restano chiuse in tutta la Nazione:
  • sabato 1 novembre 2025: Tutti i Santi;
  • lunedì 8 dicembre 2025: Immacolata concezione,
  • 25 dicembre 2025: Natale;
  • venerdì 26 dicembre 2025: Santo Stefano;
  • giovedì 1 gennaio 2026: Capodanno;
  • martedì 6 gennaio 2026: Epifania;
  • 5 aprile 2026: Pasqua;
  • 6 aprile 2026: Lunedì dell’Angelo;
  • sabato 25 aprile 2026: Festa della Liberazione;
  • venerdì 1 maggio 2026: Festa del Lavoro;
  • martedì 2 giugno 2026:Festa Nazionale della Repubblica

Questi i numeri delle assunzioni a tempo indeterminato dei docenti in regione:

– 48 su primaria e infanzia (posti comuni e di sostegno);

– 60 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

– 24 i posti di religione;

Mentre sono 53 i posti assegnati per gli ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti scolastici).

Commenti Facebook

Articoli correlatiDi più dello stesso autore