Avvicinare i bambini alla musica: alla scuola Brigida laboratori gratuiti di strumento. Iscrizioni fino al 20 novembre

Avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della musica e scoprire o coltivare nuovi

talenti. E’ questo lo scopo di Orchestra Primaria 2023/24, un’iniziativa dei docenti di

strumento dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli, che propongono attività

laboratoriali di Strumento Musicale per gli alunni delle classi quinte delle scuole

primarie del territorio. I piccoli studenti di tutte le scuole, dunque, anche dei comuni

vicini, potranno toccare da vicino e provare a suonare la chitarra, il flauto traverso, il

pianoforte e il violino.



I laboratori sono gratuiti e si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di Primo Grado

“Brigida” di via Cina di Termoli nei seguenti giorni e orari:

● FLAUTO TRAVERSO 23.11.2023 – 30.11.2023 – 07.12.2023 – 11.01.2024 dalle ore

17.35 alle ore 18.05

● VIOLINO 21.11.2023 – 28.11.2023 – 05.12.2023 – 09.01.2024 dalle ore 16.20 alle ore

16.50

● CHITARRA 23.11.2023 – 30.11.2023 – 07.12.2023 – 11.01.2024 dalle ore 17.20 alle

ore 17.50

● PIANOFORTE 23.11.2023 – 30.11.2023 – 07.12.2023 – 11.01.2024 dalle ore 18.05

alle ore 18.35

Gli alunni interessati potranno partecipare effettuando l’iscrizione, entro il 20

novembre 2023, tramite il link https://forms.gle/Wv4fgzbgAk1MsiBQ9.

Le domande saranno accolte in ordine di presentazione. Sono 10 i posti disponibili per

ciascuno strumento, per un totale di 40. E’ possibile iscriversi e frequentare anche più

di un laboratorio per avere la possibilità di provare più strumenti.