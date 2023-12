Autostrade, appalti e camorra il grido d’allarme di un Testimone di Giustizia, il nuovo libro di Paolo De Chiara

Una Vita contro la camorra di Paolo De Chiara, edito da Bonfirraro, racconta le minacce,

le intimidazioni, le pressioni e le violenze subite dal protagonista, dirigente di un’impresa

di costruzioni, che ha avuto il coraggio di sfidare un sistema corrotto e criminale, che

coinvolgeva non solo i clan camorristici, ma anche i vertici dello Stato e dell’impresa.

Un sistema che ha causato numerose vittime innocenti. Ha denunciato i responsabili, ma si

è trovato solo contro un sistema criminale che lo ha minacciato, perseguitato, isolato. Ha

perso tutto: il lavoro, la famiglia, la libertà. Ha vissuto sotto scorta per anni, ma non ha mai

smesso di lottare per la verità e la giustizia.

La prefazione del volume è stata curata dal giornalista RaiNews Pino Finocchiaro.

L’illustrazione di copertina è stata realizzata a mano libera dall’architetto Luca Di

Giovanni. Disponibile dall’1 dicembre nelle migliori librerie e store on line.

Il libro è un atto di accusa contro l’indifferenza e la complicità di chi ha permesso che il

Paese delle mafie continuasse a prosperare, a discapito della sicurezza e della legalità. È

anche un atto di speranza e di fiducia in chi, come il testimone, non si è arreso e ha lottato

per la verità e la giustizia.

“Nel cuore del Paese delle mafie, emerge la storia di un vero testimone di giustizia”,

afferma Paolo De Chiara, autore del libro. “Attraverso le pagine di Una vita contro la

camorra, ho voluto dipingere un quadro dettagliato di un percorso pericoloso, in cui ho

denunciato le gravi carenze strutturali che minacciavano e minacciano la vita dei cittadini

italiani. Ho svelato, attraverso il protagonista del libro, un vero testimone di giustizia, un

sistema corrotto che coinvolge la camorra, la politica e l’imprenditoria, mettendo in luce i

profitti illeciti e i legami con figure di spicco nel mondo istituzionale e camorristico”.

È un racconto avvincente che mette in luce verità sconvolgenti, come il crollo del casello di

Cherasco, il casello di Ferentino, i ponti e i caselli di Rosignano, Senigallia e Settebagni,

nonché quelli di Firenze; ha denunciato il portale crollato presso Santa Maria Capua

Vetere, i lavori sull’A1, sull’A11, la gara pubblica di Locate Triulzi, gli appalti a Trento e

presso il carcere di Larino e molto altro ancora.

“Paolo De Chiara, un coraggioso giornalista d’inchiesta, torna con un documento prezioso

che getta luce su cosa significhi veramente vivere in una terra dominata dalla camorra.

Dopo il suo saggio su Lea Garofalo, intitolato Una fimmina calabrese, così Lea Garofalo

sfidò la ‘ndrangheta, pubblicato lo scorso anno dalla nostra casa editrice, De Chiara ci

BONFIRRARO EDITORE:

