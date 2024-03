Auditorium Ex Gil/concerto dell’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia, con il flautista Andrea Oliva

Sabato 9 marzo alle ore 18,30 all’Auditorium Ex Gil, l’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis presenta il concerto dell’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia, con il flautista Andrea Oliva. Il repertorio eseguito dall’ensemble spazierà dalle musiche di Giovan Battista Pergolesi (O’ Frate ‘Nnamorato e Symphonie in si bemolle maggiore) a quelle di Antonio Vivaldi (Concerto in re maggiore RV 429) da Dmitri Shostakovich (Chamber Symphony in do minore op. 110 A) fino a Carl Philipp – Emanuel Bach (Concerto in re minore Wq.

22). L’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia è una formazione di eccellenza che affianca le più consolidate professionalità selezionate sul territorio italiano ai migliori talenti emergenti. La sua stagione concertistica, caso unico in Italia, si svolge su tre prestigiosi palcoscenici: Benevento: Auditorium Sant’Agostino, Napoli: Teatro Diana e Roma: Sala Dante Alighieri. La formazione è composta da 12 archi e clavicembalo. Dal 2015 ad oggi il complesso ha dato vita a stagioni concertistiche che hanno ottenuto ampio successo; i programmi sono stati organizzati “su tema” prefissato, allo scopo di fornire al pubblico la possibilità di un approfondimento su stili e linguaggi musicali. Figura preminente nel complesso è quella del primo violino di spalla, con funzione di konzertmeister, ruolo affidato a violinisti di notevole prestigio e di affermata carriera così come i primi ruoli. Gli altri componenti, che agiscono sotto la guida dei capifila, sono elementi di primissimo piano, accuratamente selezionati.

Ogni programma viene provato con la massima cura ed attenzione e, dal momento della sua costituzione ad oggi il complesso ha consolidato un repertorio che, partendo dal ‘600 passando per la scuola napoletana del ‘700, tocca il romanticismo e si estende fino alla contemporaneità. Recentemente la famosa rivista “Amadeus” ha pubblicato un CD dell’Orchestra affiancata dalla straordinaria solista Anna Tifu, a ben vedere, un sodalizio consolidato. Grande successo è stato riscosso in occasione di due recenti concerti, il primo svoltosi presso la Reggia di Caserta e il secondo presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello. Anche i prossimi mesi saranno densi di avvenimenti: l’Accademia si accinge infatti a intraprendere una tournée al fianco di Uto Ughi, massimo esponente della scuola violinistica italiana. ( www.accademiadisantasofia.it )

Andrea Oliva è considerato uno dei migliori flautisti della sua generazione, una stella brillante nel mondo del flauto”: cosí Sir James Galway definisce Andrea Oliva, primo flauto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, ruolo che ricopre dal 2003. Nato a Modena nel 1977, si diploma col massimo dei voti in soli cinque anni all’ Istituto Musicale “Vecchi Tonelli” di Modena sotto la guida di G. Betti, perfezionandosi poi con C. Montafia, M. Marasco, G.Cambursano, J.C. Gérard, A. Blau e Sir J. Galway ed iniziando subito una brillante carriera. Fra i numerosi premi vinti nei più importanti concorsi flautistici internazionali spiccano il primo premio al Concorso Internazionale di Kobe (2005, primo italiano ad aver ottenuto tale riconoscimento) ed il terzo premio al Concorso Internazionale ARD di Monaco (2004). La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in alcune fra le più importanti sale di tutto il mondo: Carnegie Hall di New York, Museo d’Arte Contemporanea di Londra in presenza della Regina Elisabetta, nella prestigiosa Bunka Kaikan Hall di Tokyo, a Hong Kong Academy, in Cile ed a Cuba. Già membro effettivo dell’Orchestra Giovanile Gustav Mahler, ha frequentato l’Accademia Herbert von Karajan, ed è stato invitato, a soli 23 anni, come Primo flauto ospite dai Berliner Philharmoniker sotto la direzione di prestigiose bacchette quali C. Abbado, L. Maazel, V. Gergiev, S. Oramo, M. Jansons e B.Haitink.

Invitato personalmente da C. Abbado, ha suonato con l’ Orchestra Mozart di Bologna e collabora come docente all’Accademia dell’Orchestra stessa. Nello stesso ruolo collabora con numerose orchestre quali i Bayerische Rundfunk e Orchestra da Camera di Monaco, Bamberger Symphoniker, Mahler Chamber Orchestra e Chamber Orchestra of Europe. Si è esibito varie volte in veste di solista con l’Orchestra Nazionale di S. Cecilia diretto da C. Hogwood, M.W. Chung e nel marzo 2010 da A. Pappano, eseguendo il Concerto di C. Nielsen (trasmesso da RAI 3). Nel 2012 ha eseguito la prima nazionale del concerto per flauto e orchestra di M. A. Dalbavie diretto da M. Honeck. E’ membro del Globe Duo (flauto e chitarra con C. Savarese) con il quale si esibisce nelle più importanti stagioni italiane ed estere affrontando repertori nuovi ed inesplorati per questa formazione oltre che essere membro e fondatore del “Quintetto di fiati Italiano” e de “I Cameristi di Santa Cecilia”. Richiestissimo ed apprezzato docente, insegna ai corsi di alto perfezionamento all’Accademia di S. Cecilia di Roma “I Fiati”, al biennio superiore a Modena ed il triennio di alto perfezionamento presso l’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. E’ attualmente Professore di Flauto principale presso il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI Lugano).